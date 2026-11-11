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TRAGEDIA DE URDA

La rabia del actor César Vicente, tras perder a su padre en Urda: "Esto es un desastre, un país mediocre"

El padre del actor César Vicente es una de las víctimas mortales de Urda. Estese ha mostrado indignado y confiesa que su padre estaba a punto de ser abuelo.

César Vicente

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

España rinde homenaje a las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Ayer, 10 de noviembre, se celebraba una misa funeral en la Catedral de Toledo en presencia de los Reyes de España y el 9 de noviembre, en Sevilla.

Al funeral de Sevilla acudió César Vicente, actor y 'chico Almodóvar', que perdió a su padre en el accidente. "Perder a un padre no deja buen sabor de boca, y menos cuando estaba a punto de ser abuelo", advierte César.

El actor se ha mostrado indignado ante la gestión del Gobierno, que suma el segundo accidente ferroviario mortal en menos de un año, después del de Adamuz (Córdoba). "Esto es un desastre, un país mediocre", afirma, "estoy muy cabreado".

La investigación del accidente de Urda continúa y trata de esclarecerse qué falló para que los trenes chocaran. Una tragedia que, sumada a la de Adamuz, se lleva más de 100 vidas.

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