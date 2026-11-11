Centenares de agentes participan en la 'operacion jaula' para encontrar a 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo

La 'operación jaula' para localizar a 'El Ruso' continúa 24 horas después del trágico suceso que este martes se cobró en Oviedo la vida de un policía y dejó a una adolescente y a otro agente heridos.

Según informa El Comercio hasta 300 agentes de los diferentes cuerpos participan en la búsqueda del sospechoso. Explican además que habría abandonado el domicilio en el que ocurrieron los hechos con una bata de cuadros, con ropa de estar en casa y armado. El cerco ha contemplado diferentes escenarios, según informa este medio. Se le ha buscado también en el cementerio por si pudiese estar escondido junto a su tumba.

Los taxistas de la ciudad han difundido un mensaje para dar con el responsable del suceso, al cual describen como un hombre sexagenario, calvo. "Alguno recogió está mañana a las 7:30 de la mañana, a un señor de unos 65 años, calvo, con albornoz de cuadros, en la zona de Rafael Arrusti? Póngase en contracto inmediato con Central".

Los hechos ocurrieron entre las 7:30 y las 7:45 horas del martes en lo que parecía ser un conflicto vecinal. Una mujer fue tiroteada y trasladada al hospital, estando ahora fuera de peligro. Al inspeccionar el inmueble, los efectivos localizaron un paquete sospechoso en el rellano. Los especialistas de Guías Caninos y del TEDAX desplazaron el artefacto al exterior del edificio y en ese momento explotó causando la muerte del subinspector, del perro especialista en detección de explosivos y heridas de extrema gravedad al técnico en desactivación.

¿Quién es 'El Ruso'?

Los investigadores confirmaban en la tarde de este martes que el sospechoso estaba identificado. Por las informaciones que han trascendido se le ha identificado como Manuel F., alias 'El Ruso'. Está considerado de "máxima peligrosidad" y se cree que pudo haber huido armado.

Acumula diez detenciones. Tendría antecedentes por coacciones, daños, amenazas, lesiones, drogas y hurtos. Ha sido descrito por algunos vecinos como "un demonio" y por la propia Policía como "el matón de la zona".