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Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

EN TIERRA LEJANA

Alya emociona a Cihan con una promesa de amor: sueña con casarse de nuevo y formar una familia

La doctora acepta divorciarse de Cihan, pero no está dispuesta a renunciar a su amor. Su deseo es comenzar una nueva vida juntos, sin prohibiciones ni miedos.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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En tierra lejana, el futuro de Alya y Cihan está marcado por una difícil decisión. Aunque la doctora reconoce que deben divorciarse porque su matrimonio nunca fue realmente libre, está convencida de que algún día podrán volver a casarse por amor.

Emocionada, Alya le ha confesado que sueña con abrazarlo, dormir entre sus brazos y expresar sus sentimientos sin miedo. Incluso ha imaginado la posibilidad de tener un hijo juntos, dejando claro que el divorcio no significa el final de su historia.

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