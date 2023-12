Un hombre roba 200 euros del cepillo de la iglesia de Cebolla: "Le perdonaría pero devolviendo el dinero"

Un hombre ha aparecido en una iglesia completamente vacía y, tras caminar tranquilamente hacia el altar ha echado varias monedas y se ha ido para volver posteriormente y llevarse todo lo que había recaudado la parroquia.

Sin embargo, esto no fue lo único que se llevó porque, cuando ya se iba, fijó su objetivo en el cepillo, que también se llevó, y en una caja que tenía más dinero dentro. En total, se hizo con un botín de unos 200 euros.

Ha ocurrido en Cebolla (Toledo) y fue una feligresa quien se dio cuenta de que el candado del velillero y del cepillo estaban forzados, por lo que dio la voz de alarma.

Juan Ignacio es el párroco de la iglesia, que ha asegurado que han perdonado al ladrón, pero no han podido recuperar el dinero.

Se trata de un delincuente muy característico porque tiene una voz muy particular, pero ellos han asegurado no conocerlo, pues no es del pueblo.

También hemos hablado con Marisa, una feligresa que donaba dinero a la iglesia y siente que le han robado a ella. "Le perdonaría pero devolviendo el dinero", ha dicho la vecina.

Además, es una parroquia pequeña por lo que con las aportaciones pueden hacer arreglos en la iglesia que de otra manera sería muy complicado.