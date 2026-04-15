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Un hombre sin piernas que conducía con bastones atropella a tres ciclistas: "Con uno controlaba el acelerador y con otro, el freno"
El conductor, de 73 años, tenía antecedentes, pero ha quedado en libertad. Un atropello que ha dejado a tres personas en estado muy grave.
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Un hombre de 73 años sin piernas ha atropellado a tres ciclistas en Alicante. El conductor, que tenía antecedentes, controlaba el coche con dos bastones.
A la salida de una rotonda, el coche se saltaba el ceda el paso, llevándose por delante a varias personas. Tres de ellas están hospitalizadas y en estado grave.
El coche estaba adaptado de forma ilegal, con bridas y alambre. "Con un bastón controlaba el freno y, con otro, el acelerador, no sé ni cómo podía controlar el coche", asegura José María López, vecino del conductor.
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El conductor ha quedado en libertad, mientras que todos los vecinos están pendientes del estado de salud de las víctimas. Toda la información al detalle, en el vídeo de arriba.
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