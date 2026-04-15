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Un hombre sin piernas que conducía con bastones atropella a tres ciclistas: "Con uno controlaba el acelerador y con otro, el freno"

El conductor, de 73 años, tenía antecedentes, pero ha quedado en libertad. Un atropello que ha dejado a tres personas en estado muy grave.

Conductor

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Un hombre de 73 años sin piernas ha atropellado a tres ciclistas en Alicante. El conductor, que tenía antecedentes, controlaba el coche con dos bastones.

A la salida de una rotonda, el coche se saltaba el ceda el paso, llevándose por delante a varias personas. Tres de ellas están hospitalizadas y en estado grave.

El coche estaba adaptado de forma ilegal, con bridas y alambre. "Con un bastón controlaba el freno y, con otro, el acelerador, no sé ni cómo podía controlar el coche", asegura José María López, vecino del conductor.

El conductor ha quedado en libertad, mientras que todos los vecinos están pendientes del estado de salud de las víctimas. Toda la información al detalle, en el vídeo de arriba.

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