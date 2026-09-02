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El divertido consejo que le han dado a Cristina Pardo para los nervios antes del estreno de La Mesa: "Seguro que ayuda"

La presentadora que conocimos en la radio conquista la televisión y hoy presenta nuevo programa: La Mesa. Cristina Pardo afronta un nuevo reto y hace balance de toda su trayectoria en Y ahora Sonsoles.

Cristina Pardo

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Sara Sanz Navarro
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Cristina Pardo es periodista de raza. Desde los 17 años, su vocación por la información le llevó a dedicarse a los medios, concretamente a la radio. Sin embargo, pronto su rigor, su ironía y su talento hicieron que conquistara la televisión, llevándola a convertirse en la presentadora del nuevo programa del prime time de Antena 3: La Mesa.

Diez preguntas rápidas con Cristina Pardo: sus líneas rojas y el invitado que le pondría nerviosa

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La presentadora ha confesado que está algo nerviosa ante el estreno del programa, pero hay un consejo que le ha ayudado a relativizar. Es el que le ha dado su compañera María Dabán.

"Me ha dicho que cuando llegue la hora me los imagine a todos desnudos y se me pasará", nos cuenta, entre risas, "¡espero que no hagan lo mismo conmigo!".

La esencia de Cristina Pardo está en su humor y su precisión. Unas cualidades que serán la tónica de La Mesa, cada miércoles a las 23:00 horas en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

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