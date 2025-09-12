NUTRIMAN
La sal oculta oculta de lo que comemos: ¿qué alimentos llevan sal y no lo sabemos?
En España, consumimos el doble de la sal recomendada por la OMS. Muchas personas no saben que ciertos alimentos llevan sal sin saberlo y terminan con la tensión por las nubes. ¡Nutriman nos cuenta por qué!
La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 2.000 mg de sodio al día, o lo que es lo mismo, 5 gramos de sal. Sin embargo, en España duplicamos los parámetros.
Muchos alimentos llevan sal y ni siquiera lo sabemos. Son precisamente estos los que nos suben la tensión de manera repentina cuando pensamos que apenas consumimos sal.
Los cereales, la mayonesa, el ketchup o los palitos de cangrejo llevan uno o dos gramos de sal cada uno. Además, según los expertos, todas las materias primas llevan un porcentaje de sal en mayor o menor medida.
Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, nos cuenta cuáles de nuestros alimentos cotidianos llevan sal sin saberlo. ¡No te lo pierdas!
