Las lágrimas de Mar Flores al recordar a su madre: "Estaba muy orgullosa de mí, pero sufrió al ver por lo que pasaba"

Han pasado más de tres décadas desde que Mar Flores se convirtiera en uno de los rostros más mediáticos de nuestro país. Modelo, actriz y empresaria, su nombre ha estado ligado tanto al éxito como a la controversia.

Hoy vuelve a la primera línea, no como protagonista de una portada, sino como autora de Mar en calma, sus memorias. En ellas se adentra en su lado más personal y ofrece una mirada sincera sobre su trayectoria y las experiencias que marcaron su vida.

Criada en el barrio madrileño de Usera, la joven soñaba con salir de su casa y alcanzar el éxito, algo que no tardó en llegar. Tras conseguir un contrato como modelo que le cambió la vida, se convirtió en una de las más cotizadas de la época.

"Mi madre estuvo muy orgullosa de mi", advierte, emocionada. Sin embargo, asegura que también sufrió mucho al ver las polémicas en las que se veía envuelta.

