Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Beatriz Cortázar: "Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias"

Se han publicado las memorias de Mar Flores, donde esta cuenta, entre otras cosas, cómo se despidió de Fernando Fernández-Tapias antes de morir. Sin embargo, Beatriz Cortázar ha hablado con el entorno de la viuda del empresario, Nuria González, que tiene una versión diferente de la historia.

Beatriz Cortázar

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores publica sus primeras memorias bajo el título de Mar en calma. En esta autobiografía, la modelo habla sin tapujos de sus relaciones y sus momentos más polémicos.

Según pudimos adelantar en exclusiva, Mar Flores aclara en su libro que sí se despidió de Fernando Fernández-Tapias antes de morir. Según cuenta, amigos del empresario la avisaron para que fuera a verle al hospital durante uno de sus ingresos.

Mar Flores

Esta versión choca de frente con la de Nuria González, la viuda de Fernández-Tapias. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno de esta, que aseguran que esa despedida no ocurrió como cuenta la modelo.

"Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias", asegura nuestra colaboradora.

Las versiones se contradicen. ¿Quién dice la verdad? ¿Habrá más reacciones a las memorias de Mar Flores?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar: "Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias"

Sal

La sal oculta oculta de lo que comemos: ¿qué alimentos llevan sal y no lo sabemos?

Elsa Anka

Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

Mercado negro de ansiolíticos
Investigación

El mercado negro de los ansiolíticos y antidepresivos: así es el modus operandi de los vendedores ilegales

Viudez
Nos lo cuenta

Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"

Potito
Exclusiva

Máxima tensión y una potencial batalla campal: accedemos a la vivienda de los padres que encontraron cristales en un potito

Yoelsis y Claudia sospechan que quienes metieron cristales en el potito de su bebé fueron sus propios compañeros de piso. Hoy, nos adentramos en su vivienda, donde vivimos auténticos momentos de tensión.

Privilegios de Santos Cerdán en prisión
LOS LUJOS DE CERDÁN EN PRISIÓN

Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

El ex número tres del PSOE, encarcelado en Soto del Real, vive como un “preso cinco estrellas”, según relatan internos y familiares de reclusos. Hablan de celda recién pintada, duchas preferentes, escolta de funcionarios y hasta televisión. Mientras tanto, sus abogados esperan la decisión sobre el recurso de libertad, al que se opone Anticorrupción.

Lorena Berdún

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Victorio y Lucchino

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Publicidad