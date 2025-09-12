Beatriz Cortázar: "Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias"

Mar Flores publica sus primeras memorias bajo el título de Mar en calma. En esta autobiografía, la modelo habla sin tapujos de sus relaciones y sus momentos más polémicos.

Según pudimos adelantar en exclusiva, Mar Flores aclara en su libro que sí se despidió de Fernando Fernández-Tapias antes de morir. Según cuenta, amigos del empresario la avisaron para que fuera a verle al hospital durante uno de sus ingresos.

Esta versión choca de frente con la de Nuria González, la viuda de Fernández-Tapias. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno de esta, que aseguran que esa despedida no ocurrió como cuenta la modelo.

"Me dicen que Mar Flores no estuvo en el hospital para despedirse de Fernández-Tapias", asegura nuestra colaboradora.

Las versiones se contradicen. ¿Quién dice la verdad? ¿Habrá más reacciones a las memorias de Mar Flores?