Las duras palabras de Mar Flores sobre Alessandro Lequio: "A lo mejor tiene que pasar por terapia"

Más de tres décadas después de protagonizar las portadas más polémicas del momento, Mar Floras decide contar su verdad en sus memorias. En plató, le dedica unas palabras al conde Lequio, que le hizo vivir momentos muy difíciles, como la filtración de la portada que le cambió la vida.

Mar Flores

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Durante años, la vida de Mar Flores fue observada a través del objetivo de una cámara. Éxitos, romances y polémicas la convirtieron en uno de los personajes más comentados de los 90. Hoy, sin embargo, es ella misma quien toma la palabra.

Tras publicar Mar en calma, la modelo se muestra más sincera que nunca en sus primeras memorias. En Y ahora Sonsoles charlamos con ella sobre ese viaje personal y todo lo que ha sacado en claro de su propia historia.

Uno de los episodios que más ha marcado la historia de Mar Flores fue la publicación de la portada que provocó que terminara en la UCI. Aquellas fotos con AlessandroLequio salieron a la luz dos años después de que su relación se rompiera y Mar asegura que las vendió contra su voluntad, guardándose copias a sus espaldas.

Desde entonces, Lequio ha protagonizado numerosas portadas atacando a Mar. Al recordar dichos titulares, Mar ha estallado contra su expareja.

"A lo mejor tiene que pasar por terapia para tratarse esa agresividad que tiene hacia la mujer", advierte Mar Flores, "en la situación en la que estás, no sigas haciendo lo mismo que has hecho toda la vida...".

Mar ha abogado por el respeto y ha terminado diciendo: "Me duele mucho ver que se le de voz a personas que maltratan a otras". ¡Dale al play para verlo al completo!

