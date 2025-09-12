Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

Mar Flores ha roto su silencio tras tres décadas apartada del foco mediático. Quien fue la modelo por excelencia de los 90, protagonizó momentos muy polémicos que hoy por fin aclara.

La mayor herida de su vida fue Carlo Costanzia, su exmarido, con quien asegura que vivió malos tratos y que llegó a llevarse a su hijo en común sin su consentimiento a Italia.

Hoy, Elsa Anka, su amiga íntima, corrobora su versión y confirma que Carlo tenía actitudes muy despectivas hacia Mar y llegó a maltratarle. "Cuando compartimos habitación, le vi unos moratones", recuerda.

Pese a que Mar le hizo creer que se había caído con la bici, Elsa supo que no era cierto porque vivió algo similar. Desde entonces, Mar y Elsa se volvieron inseparables, dos amigas que se convirtieron en el apoyo de la otra justo cuando más lo necesitaban.

Mar decide contar su verdad, pese a que sus exparejas la contradicen. ¿Por qué no dan por zanjada la guerra con la modelo?