Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

La presentadora de televisión es íntima amiga de Mar Flores, quien asegura que calló muchos de los terribles episodios que vivió durante los años 90.

Elsa Anka

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores ha roto su silencio tras tres décadas apartada del foco mediático. Quien fue la modelo por excelencia de los 90, protagonizó momentos muy polémicos que hoy por fin aclara.

La mayor herida de su vida fue Carlo Costanzia, su exmarido, con quien asegura que vivió malos tratos y que llegó a llevarse a su hijo en común sin su consentimiento a Italia.

Mar Flores

Hoy, Elsa Anka, su amiga íntima, corrobora su versión y confirma que Carlo tenía actitudes muy despectivas hacia Mar y llegó a maltratarle. "Cuando compartimos habitación, le vi unos moratones", recuerda.

Pese a que Mar le hizo creer que se había caído con la bici, Elsa supo que no era cierto porque vivió algo similar. Desde entonces, Mar y Elsa se volvieron inseparables, dos amigas que se convirtieron en el apoyo de la otra justo cuando más lo necesitaban.

Mar decide contar su verdad, pese a que sus exparejas la contradicen. ¿Por qué no dan por zanjada la guerra con la modelo?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elsa Anka

Elsa Anka, amiga de Mar Flores: "Vi que tenía moratones y, aunque dijo que se había caído, supe que no era verdad"

Mercado negro de ansiolíticos

El mercado negro de los ansiolíticos y antidepresivos: así es el modus operandi de los vendedores ilegales

Viudez

Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"

Potito
Exclusiva

Máxima tensión y una potencial batalla campal: accedemos a la vivienda de los padres que encontraron cristales en un potito

Privilegios de Santos Cerdán en prisión
LOS LUJOS DE CERDÁN EN PRISIÓN

Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

Lorena Berdún
'SEXPEJO PÚBLICO'

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

La sexóloga Lorena Berdún reaccionaba a la polémica noticia sobre una profesora que habría sugerido a sus alumnos de 13 y 14 años a mantener relaciones sexuales: "¡Fatal! (…) les debes dar información".

Victorio y Lucchino
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, más conocidos como Victorio y Lucchino, se sientan hoy en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de sus orígenes y su larga trayectoria en el mundo de la moda.

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Jóvenes sin emancipar.

El alegato de un joven estudiante sobre el problema de la vivienda: "Es una vergüenza que ser clase media en España sea cobrar el salario mínimo"

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Publicidad