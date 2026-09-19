Luis Herrero critica los ataques del Gobierno a los jueces: "No me parece razonable"

El periodista Luis Herrero ha valorado en La Mesa la tensión entre el Gobierno y los jueces y ha cuestionado las descalificaciones dirigidas contra determinados miembros de la judicatura en respuesta a sus decisiones.

"Yo creo que todas las decisiones judiciales son susceptibles de ser criticadas siempre que sea de una manera razonada", ha señalado.

"No me parece razonable" hablar de una conspiración

Herrero ha diferenciado entre criticar una resolución concreta y, según sus palabras, descalificar a los jueces por sus decisiones. "No estamos asistiendo habitualmente a la crítica de una determinada decisión, sino al alineamiento corporativo de un sector de los jueces", ha afirmado, antes de citar expresiones como "cavernícolas" o "fachosfera".

A su juicio, no es razonable presentar a determinados jueces como "gente alineada políticamente con una especie de conspiración para acabar con un régimen democrático".

Herrero también ha señalado que esta preocupación ha sido expresada por la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, durante la apertura del año judicial, cuando, según el periodista, hizo un llamamiento al poder político para que midiera sus críticas.

"Es muy lamentable ver cómo cada vez que hay una apertura del año judicial (...) hace un llamamiento ya desesperado al Poder Político, diciendo por favor, midan ustedes sus críticas", ha asegurado.

El periodista ha cerrado su intervención con una frase irónica: "Pincho de tortilla y caña a que no aceptarán el consejo".