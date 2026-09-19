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AVANCE | 19 DE SEPTIEMBRE

“El broche perfecto para la noche perfecta”: Laura Moure y Jorge Fernández vuelven a La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche está de vuelta y los gajos más espectaculares podrían cambiar la vida a uno de los tres concursantes. ¿Cuánto dinero se llevarán?

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

“El broche perfecto para la noche perfecta”: Laura Moure y Jorge Fernández vuelven a La ruleta de la suerte noche

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Borja Tamayo
Publicado:

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse de gala y salen al plató de La ruleta de la suerte noche con la seguridad de que alguno de los tres concursantes de esta velada conseguirá los premios más increíbles. “Una nueva oportunidad para vivir muchas emociones”, explica el presentador, dirigiéndose tanto a los participantes como a “los que estáis en casa”.

Mientras que La ruleta de la suerte diario sigue en su horario habitual, esta edición especial “está plagada de gajos espectaculares”, tal y como cuenta la copresentadora. Y es que hay una casilla de nada menos que 100.000€, que cualquiera de los jugadores se podría llevar a casa (además de todo lo que acumulen a lo largo del programa).

Todo está a punto para que el público, los concursantes y, en definitiva, cualquiera que vea girar la ruleta viva una nueva noche de magia. ¿Te la vas a perder? Esta noche, a las 22 horas, en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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