“El broche perfecto para la noche perfecta”: Laura Moure y Jorge Fernández vuelven a La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse de gala y salen al plató de La ruleta de la suerte noche con la seguridad de que alguno de los tres concursantes de esta velada conseguirá los premios más increíbles. “Una nueva oportunidad para vivir muchas emociones”, explica el presentador, dirigiéndose tanto a los participantes como a “los que estáis en casa”.

Mientras que La ruleta de la suerte diario sigue en su horario habitual, esta edición especial “está plagada de gajos espectaculares”, tal y como cuenta la copresentadora. Y es que hay una casilla de nada menos que 100.000€, que cualquiera de los jugadores se podría llevar a casa (además de todo lo que acumulen a lo largo del programa).

Todo está a punto para que el público, los concursantes y, en definitiva, cualquiera que vea girar la ruleta viva una nueva noche de magia. ¿Te la vas a perder? Esta noche, a las 22 horas, en Antena 3.