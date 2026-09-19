Sus declaraciones
Tamara Falcó desvela en El Hormiguero que de pequeña quería casarse con Julio Iglesias Jr.: “Era el mejor del mundo”
La colaboradora de El Hormiguero ha señalado que, aun siendo pequeña, sabía que no podía hacer eso… ¡así que pensó en irse a Egipto!
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La visita de Julio Iglesias Jr. a El Hormiguero ha tenido su broche de oro cuando Pablo Motos ha pedido a Tamara Falcó que acompañase a su hermano en la mesa para contar anécdotas familiares y de la infancia.
Esta doble entrevista más personal ha comenzado con Tamara Falcó desvelando un pensamiento de su infancia que no esperábamos. “Me quería casar con él”, ha confesado la Marquesa de Griñón después de señalar a su hermano como “el mejor del mundo”.
Incluso, la pequeña Tamara pensó en modos de poder estar siempre con su hermano, encontrando la solución a unos 3.500 kilómetros: “Me tengo que ir a Egipto, que allí se casan los hermanos”, ha confesado la tertuliana, provocando la risa de su hermano.
Tamara Falcó ha señalado que, en aquella época y siendo tan pequeña, aún no era muy católica. “Es que no sabes lo que era mi hermano”, le ha contado a Pablo Motos, destacando todo lo que Julio Iglesias Jr. hacía por ella.
La colaboradora también ha confesado que, cuando eran pequeños, Julio le ganaba a todo a Enrique. ¿Será cierto? El cantante responde, en el vídeo de arriba lo tienes todo, ¡corre a darle al play!
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