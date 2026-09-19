Julio Iglesias Jr., sobre su intención de ser padre: “No voy a ser como mi abuelo”

Durante su visita a El Hormiguero, Julio Iglesias Jr. ha contado anécdotas familiares, algunas de ellas surrealistas, como su particular relación con la prensa del corazón.

Pablo Motos ha escuchado que Isabel Preysler “presiona un poco” a Julio Iglesias Jr. para ser padre, algo que el cantante ha rechazado rotundamente. “Es ahora o nunca”, señala Julio, ya que el tiempo va pasando para un hombre que ya tiene 53 años.

Sin embargo, Julio Iglesias Jr. se ha desmarcado de la tendencia familiar con esta declaración: “No voy a ser como mi abuelo, eso te lo aseguro”, ha comentado el cantante. Aún así, Julio ha aclarado que ya es padre, ya que su novia tiene un niño de 10 años.

Pablo Motos también ha querido comentar cómo le presionaron sus padres para que el presentador le diera nietos. “Cuando llegué, ya había dos”, ha bromeado Motos. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y no te lo pierdas!