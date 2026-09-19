La Voz estrena temporada como líder absoluto de la noche del viernes

Con Eva González al frente y Melendi, Pablo López, Mika y Lola Índigo como coaches, La Voz ha reunido a 1,1 millones de seguidores de media y ha alcanzado más de 3,3 millones de espectadores únicos.

El estreno del programa se produce en una jornada en la que Antena 3 ha vuelto a ser la televisión líder del viernes, con un 14,5% de share medio y una ventaja de +2,4 y +5,9 puntos sobre sus competidores. La cadena se ha impuesto además en las franjas de Sobremesa (19,4%), Tarde (11,8%), Prime Time (14%) y Late Night (12,4%).

Así ha sido el estreno de La Voz: música, piques y mucha estrategia

Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika han inaugurado la temporada cantando ‘102 segundos’, una canción compuesta por Pablo López especialmente para el programa, antes de comenzar una noche marcada por las grandes voces y la buena química entre los cuatro coaches.

Después ha llegado la competición, con piques, estrategias y bloqueos para hacerse con los mejores talents. La primera noche también ha dejado reencuentros, regresos de concursantes de La Voz Kids y alguna que otra segunda oportunidad inesperada mientras los coaches comenzaban a formar sus equipos.

El superbloqueo y el megabloqueo también han entrado en juego desde el comienzo de esta nueva temporada, haciendo que cualquier movimiento de los coaches pudiera cambiar el rumbo de una Audición a ciegas.

Antena 3 es la TV líder del viernes

Antena 3 ha logrado también las cinco emisiones más vistas de la televisión con Antena 3 Noticias 1, Antena 3 Deportes 1, La ruleta de la suerte, Antena 3 Noticias 2 y Pasapalabra, todas líderes, al igual que La Voz en la noche y Sueños de libertad en la tarde.

Antena 3 Noticias 1, conducido por Sandra Golpe, ha sido lo más visto de la televisión con un 24,9% de share medio, su mejor cuota en cuatro meses. La edición de Sobremesa ha reunido a más de 2,2 millones de espectadores de media y ha alcanzado 3,2 millones de espectadores únicos durante su emisión.

Por su parte, Antena 3 Noticias 2, con Esther Vaquero, también ha sido líder, con un 17% de share medio, más de 1,5 millones de espectadores de media y 2,5 millones de espectadores únicos. En la mañana, Noticias de la mañana ha firmado récord en cuatro años. Su segundo tramo ha alcanzado un 20,5% de share medio, aventajando a sus competidores en +12,4 y +4,4 puntos.

En la tarde, Sueños de libertad continúa como líder y como la serie más vista de la televisión. La ficción diaria de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, ha firmado un 14,7% de share medio y 1,3 millones de espectadores. Además, ha alcanzado más de 1,9 millones de espectadores únicos e iguala su mejor semana histórica, con un 14,8%.

Después, Y Ahora Sonsoles ha firmado un 11,2%, líder sobre su competidor con una ventaja de +3,5 puntos. El programa ha reunido a 801.000 espectadores de media, ha alcanzado 3,3 millones de espectadores únicos y ha cerrado su mejor semana del año, con un 11,1%.

El entretenimiento diario de Antena 3 también ha destacado durante la jornada. La ruleta de la suerte, con Jorge Fernández y Laura Moure, ha firmado un 22,7% de cuota de pantalla y se ha consolidado como líder absoluto de su franja y como el programa más visto del día. Ha reunido a más de 1,6 millones de espectadores de media, ha logrado el minuto de oro y ha alcanzado más de 2,6 millones de espectadores únicos. Además, ha cerrado su mejor semana del año, con un 22,5%.

Pasapalabra también ha sido líder con un 18,1% de share medio. El concurso ha congregado a más de 1,3 millones de espectadores de media y ha alcanzado 3 millones de espectadores únicos. En el conjunto de la semana, ha firmado su mejor dato de la temporada, con un 18,2%.

Por su parte, Atresmedia ha sido el grupo líder del viernes con un 27,1%, a +4,6 puntos de su competidor, pese a contar con un canal menos. Nova ha sido la temática líder del día, con un 2,3%, mientras que Emanet, El Compromiso y Cuidado con el Ángel han sido las emisiones más vistas del ranking temático.