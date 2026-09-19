AUDIENCIAS
La Voz estrena temporada como líder absoluto de la noche del viernes
La Voz ha estrenado su nueva temporada como líder absoluto de la noche del viernes. El talent show de Antena 3 ha firmado un 13,8% de share medio, situándose a +4,3 y +2,6 puntos de sus competidores.
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Con Eva González al frente y Melendi, Pablo López, Mika y Lola Índigo como coaches, La Voz ha reunido a 1,1 millones de seguidores de media y ha alcanzado más de 3,3 millones de espectadores únicos.
El estreno del programa se produce en una jornada en la que Antena 3 ha vuelto a ser la televisión líder del viernes, con un 14,5% de share medio y una ventaja de +2,4 y +5,9 puntos sobre sus competidores. La cadena se ha impuesto además en las franjas de Sobremesa (19,4%), Tarde (11,8%), Prime Time (14%) y Late Night (12,4%).
Así ha sido el estreno de La Voz: música, piques y mucha estrategia
Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika han inaugurado la temporada cantando ‘102 segundos’, una canción compuesta por Pablo López especialmente para el programa, antes de comenzar una noche marcada por las grandes voces y la buena química entre los cuatro coaches.
Después ha llegado la competición, con piques, estrategias y bloqueos para hacerse con los mejores talents. La primera noche también ha dejado reencuentros, regresos de concursantes de La Voz Kids y alguna que otra segunda oportunidad inesperada mientras los coaches comenzaban a formar sus equipos.
El superbloqueo y el megabloqueo también han entrado en juego desde el comienzo de esta nueva temporada, haciendo que cualquier movimiento de los coaches pudiera cambiar el rumbo de una Audición a ciegas.
Antena 3 es la TV líder del viernes
Antena 3 ha logrado también las cinco emisiones más vistas de la televisión con Antena 3 Noticias 1, Antena 3 Deportes 1, La ruleta de la suerte, Antena 3 Noticias 2 y Pasapalabra, todas líderes, al igual que La Voz en la noche y Sueños de libertad en la tarde.
Antena 3 Noticias 1, conducido por Sandra Golpe, ha sido lo más visto de la televisión con un 24,9% de share medio, su mejor cuota en cuatro meses. La edición de Sobremesa ha reunido a más de 2,2 millones de espectadores de media y ha alcanzado 3,2 millones de espectadores únicos durante su emisión.
Por su parte, Antena 3 Noticias 2, con Esther Vaquero, también ha sido líder, con un 17% de share medio, más de 1,5 millones de espectadores de media y 2,5 millones de espectadores únicos. En la mañana, Noticias de la mañana ha firmado récord en cuatro años. Su segundo tramo ha alcanzado un 20,5% de share medio, aventajando a sus competidores en +12,4 y +4,4 puntos.
En la tarde, Sueños de libertad continúa como líder y como la serie más vista de la televisión. La ficción diaria de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, ha firmado un 14,7% de share medio y 1,3 millones de espectadores. Además, ha alcanzado más de 1,9 millones de espectadores únicos e iguala su mejor semana histórica, con un 14,8%.
Después, Y Ahora Sonsoles ha firmado un 11,2%, líder sobre su competidor con una ventaja de +3,5 puntos. El programa ha reunido a 801.000 espectadores de media, ha alcanzado 3,3 millones de espectadores únicos y ha cerrado su mejor semana del año, con un 11,1%.
El entretenimiento diario de Antena 3 también ha destacado durante la jornada. La ruleta de la suerte, con Jorge Fernández y Laura Moure, ha firmado un 22,7% de cuota de pantalla y se ha consolidado como líder absoluto de su franja y como el programa más visto del día. Ha reunido a más de 1,6 millones de espectadores de media, ha logrado el minuto de oro y ha alcanzado más de 2,6 millones de espectadores únicos. Además, ha cerrado su mejor semana del año, con un 22,5%.
Pasapalabra también ha sido líder con un 18,1% de share medio. El concurso ha congregado a más de 1,3 millones de espectadores de media y ha alcanzado 3 millones de espectadores únicos. En el conjunto de la semana, ha firmado su mejor dato de la temporada, con un 18,2%.
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Por su parte, Atresmedia ha sido el grupo líder del viernes con un 27,1%, a +4,6 puntos de su competidor, pese a contar con un canal menos. Nova ha sido la temática líder del día, con un 2,3%, mientras que Emanet, El Compromiso y Cuidado con el Ángel han sido las emisiones más vistas del ranking temático.
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