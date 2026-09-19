Mika y Melendi se rinden ante Adriana Moreno, una “ganadora potencial” de La Voz

Adriana Moreno ha conseguido convertirse en una de las grandes protagonistas de las primeras Audiciones a ciegas de La Voz. Su actuación ha sorprendido a los coaches, que rápidamente han visto en ella todo lo necesario para llegar muy lejos en el programa.

Mika, que había superbloqueado a Melendi para evitar que pudiese sumar a Adriana a su equipo, se ha deshecho en elogios hacia la talent. “Eres el ejemplo de todo lo que estamos buscando”, le ha asegurado el coach, destacando todo lo que había demostrado sobre el escenario.

Melendi, pese al movimiento de Mika, le ha perdonado y también ha querido poner en valor el enorme potencial de Adriana. El coach no ha dudado en definirla como una “ganadora potencial”, dejando claro que su camino en La Voz promete dar mucho que hablar. ¡Imperdible!