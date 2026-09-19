¡Lola Índigo estrena el megabloqueo! Deja sin opciones a Mika, Pablo López y Melendi por Charlotte

Charlotte ha protagonizado una actuación de lo más especial en las Audiciones a ciegas de La Voz. Su espectacular interpretación ha conseguido que los cuatro coaches se diesen la vuelta, protagonizando así un pleno que ha desatado la batalla entre ellos.

Lola Índigo lo tenía claro desde el primer momento y no ha querido correr ningún riesgo. La coach ha inaugurado la dinámica del megabloqueo y ha decidido sacar de la pelea a Mika, Pablo López y Melendi, asegurándose así de que ninguno de sus compañeros pudiese competir por Charlotte.

La jugada ha dejado completamente fuera de juego al resto de coaches. “Me ha dolido muchísimo”, ha reconocido Mika al descubrir que Lola le había impedido luchar por la talent. ¡Una estrategia que ha cambiado por completo las Audiciones a ciegas!