Se hacen pasar por su banco con una grabación falsa: "Me decían que había una transferencia que yo no había hecho"

Loli Pérez estuvo a punto de caer en una estafa telefónica en la que los delincuentes se hicieron pasar por su banco mediante una grabación de voz muy creíble. Le alertaron de una supuesta transferencia de 3.990 euros y le pidieron que pulsara una tecla si no reconocía la operación.

Los estafadores la pusieron nerviosa, asegurando que habían robado sus datos y podían vaciarle la cuenta. Incluso le facilitaron un nombre y un número de cuenta para que realizara una transferencia con la excusa de anular un movimiento anterior. "Yo quería llamar a mi banco pero no me dejaban", afirma Loli, "decían que si cortaba la llamada, la transferencia se hacía efectiva".

Loli recibió llamadas desde tres números de móvil y, ante la presión, llegó a revelar el nombre de su banco. La insistencia y el miedo a perder su dinero hicieron que dudara de si la alerta era real.

Finalmente, logró detectar la trampa y evitó caer en el engaño. ¡Dale al play para escuchar su historia y evitar caer en casos similares!