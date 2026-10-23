Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias

Oviedo suma un nuevo dulce a su tradición confitera. Se llaman Leonoras, son unas pastas gourmet de avellana y chocolate con leche, y nacen como un homenaje a la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, y a la tierra que representa. Su lanzamiento llega antes de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando la atención cultural e internacional vuelve a centrarse en el Principado.

El nuevo dulce es fruto de casi dos años de trabajo de investigación y desarrollo repostero, en el que han participado destacados obradores y cocineros de reconocido prestigio. La receta apuesta por la avellana, un fruto muy vinculado al paisaje interior asturiano, como base crujiente. Después cada pieza se cubre con una fina capa de chocolate con leche. Además se elaboran sin gluten, para que puedan disfrutarlas también personas con celiaquía o intolerancias.

Cada ración está formada por tres piezas triangulares distintas que al colocarse juntas sobre la mesa dibujan la silueta de una corona real, una imagen que ha inspirado el logotipo de la marca. Las pastas se presentan en un estuche de color verde profundo, con detalles dorados y una apertura tipo cofre. El conjunto une tradición confitera, diseño actual y un claro sentimiento de pertenencia al Principado.

La idea nace de dos ingenieros y docentes ovetenses, José Manuel Monje Melero y Enrique Ortea Varela, antiguos alumnos de la Fundación Masaveu y llevan más de veinticinco años dedicados a la Formación Profesional de jóvenes, bajo el estilo educativo salesiano.

"Buscábamos una creación nacida en Asturias para homenajear la figura de la Princesa Leonor, un modelo de joven cercano y adaptado a los retos del siglo XXI, poniendo en valor su compromiso y dedicación", explica Monje.

Por su parte, Ortea destaca el componente formativo y el significado institucional del proyecto: "El proyecto responde al deseo de ensalzar la vinculación con el Principado y el valor inspirador de la heredera. Es un pequeño homenaje gastronómico en la línea de la tradición dulcera de Oviedo para reconocer los valores de responsabilidad y dedicación que Leonor transmite a los jóvenes de toda España".

Un embajador gastronómico

La campaña oficial de presentación y comercialización arranca esta semana en Oviedo. Sus impulsores quieren que las "Leonoras" se conviertan en un embajador gastronómico de Asturias, capaz de unir la tradición, el diseño contemporáneo y el orgullo de pertenencia en una de las grandes citas anuales de la comunidad con el mundo.

Leonoras es un proyecto gastronómico independiente concebido, diseñado y comercializado desde Oviedo por la firma LEONORAS C.B. La marca ofrece pastas de avellana con cobertura de chocolate con leche, presentadas en estuches de apertura singular y pensadas como un homenaje dulce a la Princesa de Asturias.