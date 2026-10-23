Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Princesa Leonor

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias

Dos profesores ovetenses lanzan esta pasta gourmet dedicada a Leonor.

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias | Leonoras

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Oviedo suma un nuevo dulce a su tradición confitera. Se llaman Leonoras, son unas pastas gourmet de avellana y chocolate con leche, y nacen como un homenaje a la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, y a la tierra que representa. Su lanzamiento llega antes de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando la atención cultural e internacional vuelve a centrarse en el Principado.

El nuevo dulce es fruto de casi dos años de trabajo de investigación y desarrollo repostero, en el que han participado destacados obradores y cocineros de reconocido prestigio. La receta apuesta por la avellana, un fruto muy vinculado al paisaje interior asturiano, como base crujiente. Después cada pieza se cubre con una fina capa de chocolate con leche. Además se elaboran sin gluten, para que puedan disfrutarlas también personas con celiaquía o intolerancias.

Cada ración está formada por tres piezas triangulares distintas que al colocarse juntas sobre la mesa dibujan la silueta de una corona real, una imagen que ha inspirado el logotipo de la marca. Las pastas se presentan en un estuche de color verde profundo, con detalles dorados y una apertura tipo cofre. El conjunto une tradición confitera, diseño actual y un claro sentimiento de pertenencia al Principado.

La idea nace de dos ingenieros y docentes ovetenses, José Manuel Monje Melero y Enrique Ortea Varela, antiguos alumnos de la Fundación Masaveu y llevan más de veinticinco años dedicados a la Formación Profesional de jóvenes, bajo el estilo educativo salesiano.

"Buscábamos una creación nacida en Asturias para homenajear la figura de la Princesa Leonor, un modelo de joven cercano y adaptado a los retos del siglo XXI, poniendo en valor su compromiso y dedicación", explica Monje.

Por su parte, Ortea destaca el componente formativo y el significado institucional del proyecto: "El proyecto responde al deseo de ensalzar la vinculación con el Principado y el valor inspirador de la heredera. Es un pequeño homenaje gastronómico en la línea de la tradición dulcera de Oviedo para reconocer los valores de responsabilidad y dedicación que Leonor transmite a los jóvenes de toda España".

Un embajador gastronómico

La campaña oficial de presentación y comercialización arranca esta semana en Oviedo. Sus impulsores quieren que las "Leonoras" se conviertan en un embajador gastronómico de Asturias, capaz de unir la tradición, el diseño contemporáneo y el orgullo de pertenencia en una de las grandes citas anuales de la comunidad con el mundo.

Leonoras es un proyecto gastronómico independiente concebido, diseñado y comercializado desde Oviedo por la firma LEONORAS C.B. La marca ofrece pastas de avellana con cobertura de chocolate con leche, presentadas en estuches de apertura singular y pensadas como un homenaje dulce a la Princesa de Asturias.

Pedro Sánchez, optimista y defensor de los suyos: "Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones"

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Publicidad

España

Migrantes en el barrio El Príncipe, a 1 de octubre de 2026, en Ceuta (España). 01 OCTUBRE 2026 Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 01/10/2026

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Salvamento Marítimo confirma que rescató a migrantes que saltaban de un navío marroquí el 30 de julio

Ejercicios militares del Ejército en Huelva

El Ejército pone a prueba en Huelva su capacidad para frenar ataques con drones

Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo.

El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos

Imagen de Leire Díez
LEIRE DÍEZ

Leire Díez denuncia al PP por un vídeo creado con IA que considera falso y dañino: "He sufrido un ataque de ansiedad"

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias
Princesa Leonor

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias

Laura García JUPOL
JUPOL

La portavoz de JUPOL denuncia la escalada de violencia: "El Gobierno no ha condenado la violencia contra la Policía"

Laura García asegura en Antena 3 Noticias que cerca de 25 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han resultado heridos en apenas dos o tres días, y acusa al Ejecutivo de no condenar los ataques contra los agentes.

Feijóo
Elecciones generales

Feijóo negocia con Vox un pacto para el Senado "para rentabilizar los votos no sanchistas"

El líder del PP reconoce conversaciones con Santiago Abascal para evitar que la alianza del PSOE y Frente Amplio consiga la mayoría en el Senado. Feijóo pide a Vox que retire candidatos en determinadas provincias a cambio de "un gesto".

Calendario electoral 2026: las fechas clave antes de las elecciones generales del 29-N

Calendario electoral 2026: las fechas clave antes de las elecciones generales del 29-N

IA PP

Los partidos políticos se lanzan a la caza del voto joven en las redes sociales y experimentan con la IA

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Pedro Sánchez, optimista y defensor de los suyos: "Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones"

Publicidad