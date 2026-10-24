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Carla Quesada es la última voz del equipo de Pablo López con un tema de Adele

Carla regresa a La Voz tras participar en La Voz Kids y completa el equipo de Pablo López con ‘When We Were Young’.

Carla, talent de La Voz

Carla Quesada es la última voz del equipo de Pablo López con un tema de Adele

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Celia Gil
Celia Gil
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Carla ya conoce muy bien el escenario de La Voz. La talent participó en La Voz Kids formando parte del equipo de Vanesa Martín y ahora ha regresado dispuesta a vivir una nueva aventura con ‘When We Were Young’, de Adele.

Su interpretación ha conquistado rápidamente a Lola Índigo y Pablo López, que no han tardado en pulsar el botón. Aunque la coach granadina podía superbloquear a su compañero, ha decidido no hacerlo: “Eres perfecta, Carla”, le ha asegurado tras escucharla.

Pablo López, por su parte, ha confesado que le encantaría cerrar su equipo con ella: “Lo mismo tengo suerte”, ha señalado el malagueño, esperando que la talent apostase por él.

Y así ha sido. Carla ha elegido a Pablo López y se ha convertido en la última integrante de su equipo, completando las catorce voces con las que el coach afrontará las Batallas de La Voz.

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