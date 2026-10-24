Actuación | Audiciones
Carla Quesada es la última voz del equipo de Pablo López con un tema de Adele
Carla regresa a La Voz tras participar en La Voz Kids y completa el equipo de Pablo López con ‘When We Were Young’.
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Carla ya conoce muy bien el escenario de La Voz. La talent participó en La Voz Kids formando parte del equipo de Vanesa Martín y ahora ha regresado dispuesta a vivir una nueva aventura con ‘When We Were Young’, de Adele.
Su interpretación ha conquistado rápidamente a Lola Índigo y Pablo López, que no han tardado en pulsar el botón. Aunque la coach granadina podía superbloquear a su compañero, ha decidido no hacerlo: “Eres perfecta, Carla”, le ha asegurado tras escucharla.
Pablo López, por su parte, ha confesado que le encantaría cerrar su equipo con ella: “Lo mismo tengo suerte”, ha señalado el malagueño, esperando que la talent apostase por él.
Y así ha sido. Carla ha elegido a Pablo López y se ha convertido en la última integrante de su equipo, completando las catorce voces con las que el coach afrontará las Batallas de La Voz.
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