Agustín, exconcursante de La Voz Argentina 2018, canta ‘Your Song’ en La Voz España

Ocho años después de participar en La Voz Argentina, Agustín ha decidido volver a probar suerte en el formato, esta vez en España. El talent ha elegido ‘Your Song’, de Elton John, para intentar conseguir una de las últimas plazas de las Audiciones a ciegas.

Con Melendi, Mika y Pablo López con sus equipos completos, Lola Índigo era la única que podía pulsar el botón. Sin embargo, la coach no ha terminado de conectar con su interpretación y Agustín se ha quedado fuera del programa.

“No he terminado de conectar, me ha faltado algo de tu propia cosecha”, le ha explicado Lola tras escuchar su actuación.

Agustín se despide de La Voz sin conseguir una plaza, pero después de haber vivido una nueva experiencia en el formato ocho años después de su paso por Argentina.