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Mario Jefferson se pronuncia sobre la polémica de Operación Triunfo: "A mí me llamaron para el reencuentro y dije que sí"

Continúa el debate sobre el 25 aniversario de Operación Triunfo. Después de que Rosa López afirmara que no acudiría a la gala de reencuentro, muchos "triunfitos" se han sumado a su denuncia y algunos, como Mario Jefferson, han apoyado al programa.

Mario Jefferson

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Operación Triunfo celebra su 25 aniversario y la posibilidad de un reencuentro ha desatado la polémica. La ganadora de la primera edición, Rosa López, ha asegurado que no estará en la gala en caso de que se celebrase, porque no ha sentido apoyo del programa durante su carrera en solitario.

Ante la denuncia de Rosa López, algunos "triunfitos" se han sumado a ella. Enrique Anaut, concursante de la segunda edición, también ha respaldado a la cantante. Según él, ha ido a muchos eventos del programa sin cobrar y cree que no ha recibido recompensa por su parte.

Quien sí se ha mostrado a favor del programa es Mario Jefferson, que asegura que le hubiera hecho ilusión que hubiera habido un reencuentro. "A mí me llamaron y dije que sí", señala, "tengo mucho agradecimiento al programa e iría hasta de forma gratuita".

Mario Jefferson desvela que, aunque en un principio el reencuentro estaba pensado para el 23 de octubre, finalmente podría aplazarse a primavera. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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