La madre de Yailend denuncia al concurso de Misses que ha expulsado a su hija por no vender 15 entradas

Yailend, una joven de 18 años, se ha quedado fuera de la final de un concurso de Misses tras vender solo seis de las 15 entradas que, según denuncia su madre, le exigía la organización.

María Quintana, su madre, asegura que nunca les advirtieron de que no alcanzar esa cifra supondría la expulsión ni firmaron ningún documento con esa condición. Cada entrada costaba 23 euros.

La familia reclama la devolución del dinero de las seis entradas vendidas, además de denunciar los gastos asumidos para participar en el certamen, incluidos vestidos, bañador y ensayos.

La organización, según relata María, se ha comprometido a devolver el importe de las entradas después de la gala. "Me dijeron que si me callaba hasta el lunes, me devolvían el dinero", señala María. La madre, que cuestiona lo ocurrido, quiere hacer pública su denuncia y reclamar el dinero.