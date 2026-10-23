Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DENUNCIA

La madre de Yailend denuncia al concurso de Misses que ha expulsado a su hija por no vender 15 entradas

Yailend, la hija de María, ha sido expulsada de la final del concurso de Misses por no vender las 15 entradas exigidas. Ahora, esta reclama explicaciones y la devolución del dinero.

Miss

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Yailend, una joven de 18 años, se ha quedado fuera de la final de un concurso de Misses tras vender solo seis de las 15 entradas que, según denuncia su madre, le exigía la organización.

María Quintana, su madre, asegura que nunca les advirtieron de que no alcanzar esa cifra supondría la expulsión ni firmaron ningún documento con esa condición. Cada entrada costaba 23 euros.

La familia reclama la devolución del dinero de las seis entradas vendidas, además de denunciar los gastos asumidos para participar en el certamen, incluidos vestidos, bañador y ensayos.

La organización, según relata María, se ha comprometido a devolver el importe de las entradas después de la gala. "Me dijeron que si me callaba hasta el lunes, me devolvían el dinero", señala María. La madre, que cuestiona lo ocurrido, quiere hacer pública su denuncia y reclamar el dinero.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

La Voz 2026, en directo: comienzan las últimas Audiciones a ciegas de la temporada

Mario Jefferson

Mario Jefferson se pronuncia sobre la polémica de Operación Triunfo: "A mí me llamaron para el reencuentro y dije que sí"

Miss

La madre de Yailend denuncia al concurso de Misses que ha expulsado a su hija por no vender 15 entradas

Vicky
NOS LO CUENTA

Vicky reclama una pensión y la herencia al padre que descubrió que tenía a los 40 años

Tanatorio
ÚLTIMA HORA

A golpes en un tanatorio de Valladolid por diferencias políticas: "Uno acabó con una brecha en la cabeza"

Dani Martín
ÚLTIMA HORA

Dani Martín cancela sus conciertos en Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad"

El cantante Dani Martín ha publicado un comunicado en redes sociales en el que anuncia la cancelación a última hora de sus conciertos en Barcelona por un problema familiar.

Lidia
ESTAFA

Lidia, nueva víctima de la estafa de "Vota por Eliska": "Me lo mandó una amiga de confianza y me metí"

Cada vez son más las víctimas de la estafa de WhatsApp del falso concurso de baile. Lidia ha pinchado en el enlace y los estafadores han entrado en su móvil.

Vecina Troy Parrott

Vecina del futbolista Troy Parrott, tras el robo a su vivienda en Sevilla: "No estamos seguros"

Ahorro jóvenes

El nihilismo financiero de los jóvenes: más viajes, más gastos pero nada para acceder a una vivienda

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran

Eva remonta en el Panel con Bote y consigue colarse en la Gran Final gracias a una consola

Publicidad