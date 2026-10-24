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El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

La Voz estrena sus Batallas el próximo viernes 30 de octubre en Antena 3. Los duelos regresan al programa y Vanesa Martín se incorpora como quinta coach para salvar a un talent de cada equipo.

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

El próximo viernes llegan las batallas de La Voz con Vanesa Martín como quinto coach

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Celia Gil
Celia Gil
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Las Audiciones a ciegas de La Voz han llegado a su fin y Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López ya tienen sus equipos completos con catorce talents cada uno. Ahora comienza una nueva fase en la que las voces tendrán que enfrentarse entre sí para conseguir continuar en el programa.

Las Batallas regresan con duelos entre dos talents de un mismo equipo, que tendrán que cantar juntos sobre el escenario. Al terminar cada actuación, su coach tendrá que tomar una complicada decisión: solo podrá salvar a uno de los dos para continuar en su equipo.

Pero esta edición llega con una gran novedad. Vanesa Martín se incorpora como quinta coach de La Voz y tendrá un papel decisivo durante las Batallas: podrá salvar a un talent de cada uno de los cuatro equipos, ofreciendo una nueva oportunidad a cuatro voces que, de otro modo, podrían quedarse fuera.

La competición entra en una de sus fases más emocionantes. ¿Qué talents conseguirán superar las Batallas? ¿A quiénes salvará Vanesa Martín?

¡No te pierdas el estreno de las Batallas de La Voz el próximo viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer!

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