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Vicky reclama una pensión y la herencia al padre que descubrió que tenía a los 40 años

Tras descubrir que su tío era su padre, Vicky reclama la herencia millonaria que le corresponde. Además, no solo se conforma con la herencia, sino que pide una pensión que le permita vivir con comodidad como al resto de sus hermanos hasta que salga el juicio.

Vicky

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Sara Sanz Navarro
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A los 40 años, Vicky descubrió que había crecido en una mentira. Quien había pensado siempre que era su tío era, en realidad, su padre: un hombre millonario con casi un centenar de propiedades por todo el mundo.

Pese a que Vicky no ha crecido como su hija, reclama su parte de la herencia como el resto de sus hermanos. Algo a lo que ellos se niegan y que les ha hecho enfrentarse en los tribunales.

Vicky

Ahora, Vicky da un paso más en su lucha por la herencia de su padre. No solo reclama el dinero que le corresponde, sino también una pensión de más de 2.000 euros que le permita vivir como al resto de sus hermanos.

"Yo no tengo casa y cobro 700 euros al mes", afirma Vicky. Según ella, hasta que arreglen el tema de la herencia, deben prestarle una pensión o una de las propiedades vacías para poder vivir. ¿Logrará que la justicia le dé la razón?

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