ÚLTIMA HORA
Dani Martín cancela sus conciertos en Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad"
El cantante Dani Martín ha publicado un comunicado en redes sociales en el que anuncia la cancelación a última hora de sus conciertos en Barcelona por un problema familiar.
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Dani Martín ha sorprendido en sus redes sociales publicando un comunicado que ha preocupado a sus fans. El cantante anuncia que cancela sus conciertos previstos para hoy y mañana en el Palau Sant Jordi Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad".
La noticia sale a la luz apenas unas horas antes de uno de los conciertos cancelados. Sin embargo, en el comunicado afirma que se reprogramarán los conciertos de Barcelona.
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Los fans le han mostrado su apoyo en los comentarios a Dani Martín, que termina pidiendo disculpas "por las molestias que esta situación pueda causar". Una noticia que sorprende especialmente por la urgencia del comunicado y la gravedad del asunto.
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