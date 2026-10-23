De La Voz Kids a cerrar el equipo de Mika: el emocionante regreso de Ana Pé a La Voz

Ana Pé ya conoce el escenario de La Voz. La talent formó parte del equipo de Pablo López en La Voz Kids y ahora ha regresado dispuesta a demostrar todo lo que ha evolucionado con ‘Almost Is Never Enough’, de Ariana Grande.

Su actuación ha impresionado a los coaches. “Canta increíble”, ha reconocido Melendi, mientras Lola Índigo no ha tardado en pulsar el botón y bloquear a Pablo López, que también ha intentado girarse por su antigua talent.

Mika también ha pulsado el botón, convirtiéndose en el rival de Lola por conseguir su voz. Aunque la granadina ha utilizado una de sus armas para dejar fuera a Pablo, su estrategia no ha terminado como esperaba.

Finalmente, Ana Pé ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz y ha sido la última talent del coach internacional. ¡Con ella Mika cierra su equipo en La Voz!