Idoia canta ‘You Don't Own Me’ de Lesley Gore en La Voz y entra en el equipo de Lola Índigo

Con Melendi, Mika y Pablo López fuera de la competición tras completar sus equipos, Lola Índigo es la única coach que todavía tiene plazas disponibles en las últimas Audiciones a ciegas de La Voz.

Idoia ha llegado al escenario para interpretar ‘You Don't Own Me’, de Lesley Gore, una canción con la que ha conseguido convencer a Lola, que no ha dudado en pulsar el botón.

“Me encanta esta canción y quería escucharte a ti, luego ya te he visto y he notado cómo lo has disfrutado”, ha asegurado la coach tras la actuación, destacando la personalidad y la actitud de la talent.

Con esta incorporación, Idoia se convierte en una de las últimas voces del equipo de Lola Índigo, que está cada vez más cerca de cerrar sus catorce talents para las Batallas.