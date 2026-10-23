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Tania Llasera relata en La Mesa el infierno que vive en las redes sociales: "Me han amenazado con matarme"

La comunicadora cuenta en La Mesa las consecuencias de sus polémicas en redes sociales, donde asegura haber recibido amenazas de muerte y mensajes en los que deseaban que no hubiera nacido.

Tania Llasera relata en La Mesa el infierno que vive en las redes sociales: "Me han amenazado con matarme"

Tania Llasera relata en La Mesa el infierno que vive en las redes sociales: "Me han amenazado con matarme"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Tania Llasera, sobre las consecuencias de sus polémicas en redes sociales

Tania Llasera ha explicado en La Mesa cómo vive los días posteriores a una polémica en redes sociales. La comunicadora reconoce que habla de forma impulsiva y que, en ocasiones, se equivoca al expresarse. "Yo soy muy bocachanclas desde siempre", admite, aunque también pide que sus declaraciones se contextualicen y no se reduzcan únicamente a una frase o un titular.

La invitada ha recordado que recientemente pidió perdón por una frase que consideró equivocada y que mantiene sus disculpas. Sin embargo, asegura que las reacciones pueden llegar a ser especialmente duras cuando una publicación genera una oleada de críticas. "Ese día ya, obviamente, te olvidas de las redes, te olvidas, tienes que desaparecer por tu bien y también por tu salud mental, porque el tsunami de odio...", explica.

"Me han amenazado con matarme y con quitarme la custodia de mis hijos"

Llasera ha relatado la gravedad de algunos de los mensajes que recibe. Según ha contado, ha sufrido amenazas de muerte y mensajes relacionados con la custodia de sus hijos, además de insultos de todo tipo. "A mí me han amenazado, tengo por supuesto pruebas de todo, me han amenazado con matarme, me han amenazado con quitarme la custodia de mis hijos", ha asegurado.

La comunicadora ha explicado que el miedo ha llegado a afectar a su vida cotidiana, hasta el punto de tener que preparar a sus hijos, de 10 y 9 años, ante la posibilidad de sufrir una agresión o recibir insultos en público. "Yo he tenido que preparar a mis hijos en plan, puede que a mamá le agredan, puede que a mamá le digan algo", ha contado.

La comunicadora reconoce que se equivoca, pero reivindica su forma de expresarse

Durante la conversación, Llasera ha reconocido que tener una gran audiencia también implica asumir las consecuencias de lo que publica. Ha explicado que sube una media de tres vídeos diarios en cada red social, por lo que considera que es posible cometer errores. Aun así, se muestra agradecida por las oportunidades que le ofrece su trabajo.

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