Anya arriesga con una complicada canción en La Voz: "Vengo con todo"

Una de las canciones más exigentes en francés ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Anya. La talent ha interpretado ‘Je suis malade’, un tema que ha despertado las primeras reacciones de los coaches.

“Qué bonita es”, ha señalado Melendi al reconocer la canción. Mika también ha destacado su conexión personal con el tema: “Yo tengo una energía con esta canción”, ha asegurado.

Sin embargo, ninguno de los coaches ha terminado pulsando el botón: “Esta canción es una trampa”, le ha explicado Mika a Anya tras escuchar su actuación, haciendo referencia a la dificultad de interpretarla.

La talent ha dejado claro que no quería desaprovechar su oportunidad en La Voz: “Si tengo que venir, vengo con todo”, ha respondido. ¡Seguro que volvemos a verte en La Voz!