Las Audiciones terminan con muchas sorpresas: estos son los 56 talents de La Voz 2026

Terminan las Audiciones a ciegas después de seis galas cargadas de talento y emoción. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo han conseguido completar sus equipos en una última noche que nos ha dejado momentos inolvidables.

Desde el último pleno de la edición hasta las lágrimas de Lola Índigo, pasando por el megabloqueo de Melendi y Mika cantando ‘Grace Kelly’ con una de las talents. Los coaches han vuelto a demostrar que en La Voz puede pasar absolutamente de todo hasta el último segundo.

¡Repasamos todo de una noche única y ponemos fin a la primera fase de La Voz 2026!

Melendi consigue el último pleno y cierra su equipo con un megabloqueo

Melendi ha sido el primero en completar sus catorce voces y lo ha hecho con una de las actuaciones más emocionantes de la noche.

Ana ha interpretado ‘Al alba’, de Luis Eduardo Aute, en recuerdo de sus padres fallecidos. Su voz ha conseguido que los cuatro coaches pulsen el botón, regalándonos el último pleno de las Audiciones a ciegas.

El asturiano no ha querido dejar escapar a Ana y ha utilizado el megabloqueo para quedarse con ella: “Eres lo que estaba buscando para cerrar mi equipo”, le ha asegurado emocionado.

Mika canta ‘Grace Kelly’ y consigue así sus dos últimas voces

Mika también ha vivido una noche muy especial en La Voz. El coach nos ha regalado un momento musical interpretando ‘Grace Kelly’, uno de sus grandes éxitos, con Ana Pé, su última incorporación.

Una intensa batalla que ha vivido con Lola Índigo y en la que Pablo López ha quedado fuera de juego.

Pero también ha tenido que luchar por las últimas voces de su equipo. Pitú ha sorprendido a todos con el último Llego y canto de la edición, consiguiendo conquistar a Mika y Pablo López con su energía.

Pablo López cumple su sueño y consigue cerrar su equipo con Carla

Pablo López ha sido el tercer coach en completar sus catorce voces después de una noche llena de emoción y decisiones de última hora.

Sergio ha abierto las Audiciones con una preciosa versión de ‘Siempre es de noche’, consiguiendo que Pablo y Mika pulsen el botón en el último segundo. Pau también ha terminado en sus filas tras interpretar ‘Nacido para ganar’.

Pero Carla ha sido la encargada de cerrar el equipo del malagueño. La antigua talent de La Voz Kids ha emocionado con ‘When We Were Young’, de Adele, y ha conseguido los giros de Pablo y Lola.

“Lo mismo tengo suerte”, ha dicho Pablo, que soñaba con quedarse con ella. Y así ha sido: Carla ha elegido al malagueño y ha completado su equipo.

Lola Índigo rompe a llorar y pone el broche final a las Audiciones

Lola Índigo ha sido la última coach en cerrar sus filas y lo ha hecho entre lágrimas y con una actuación que ha llegado directamente a su corazón.

La granadina ha conseguido incorporar a Julieta e Idoia durante la noche, pero todavía le faltaba una voz para completar su equipo.

La última Audición ha sido la de Estrella Marina, que ha interpretado ‘Mio Cristo’. Una canción muy especial para Lola que ha conseguido emocionarla hasta las lágrimas. La coach no ha dudado en pulsar el botón, regalándonos uno de los momentos más bonitos de la edición.

Con Estrella Marina, Lola Índigo ha completado su equipo y ha puesto el broche final a las Audiciones a ciegas de La Voz 2026.

La búsqueda de las mejores voces ha terminado, pero la competición no ha hecho más que empezar. El próximo viernes llegan las Batallas de La Voz, con el regreso de los duelos y una gran sorpresa: llega el quinto coach para salvar a un talent de cada equipo.

¡56 voces continúan luchando por convertirse en la mejor voz del país!