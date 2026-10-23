Moisés pone suspense al empate a 22 con David en AlaZ: ¿tiene opciones de bote?

Un desenlace de máxima emoción ha vuelto a demostrar que en AlaZ a veces tan importante como saber la respuesta es decidir si merece la pena arriesgarse a decirla. Moisés ha protagonizado ese último turno cargado de tensión, con empate a 22 aciertos con David. Como siempre, la tentación estaba en el bote: de 1.192.000 euros. El riojano ha cerrado un duelo que también ha empezado, gracias en parte a la gran ayuda de Felipe Reyes. La estadística de la leyenda del baloncesto ha sido impecable en esta visita, con el broche de un pleno en La Pista al ritmo de ‘Dancing in the moonlight’.

Este AlaZ ha estado marcado por la igualdad durante todo el juego. El turno más largo lo ha firmado Moisés, con ocho respuestas de un tirón. Marcando el ritmo, ha sido él quien ha terminado antes la primera ronda, con 20 letras en verde. En las siguientes jugadas, ha conseguido arañar dos aciertos más, pero también David ha ido recortando distancias… hasta dejar el marcador igualado. De hecho, el barcelonés ni ha especulado porque directamente ha decidido plantarse.

De esta forma, Moisés se ha encontrado ante uno de esos momentos que definen una partida: con el empate asegurado y 30 segundos por delante, tenía que decidir si conformarse con las tablas o lanzarse a por una posible victoria... e incluso soñar con el bote. ¡Dale al play y descubre el final de este frenético AlaZ!