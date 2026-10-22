Locura con Messi en Oviedo, varios niños sortean los controles de seguridad para conseguir una firma de su ídolo: "¡Leo, Leo, por favor!"

La llegada de Leo Messi a Oviedo ha provocado un absoluto terremoto entre los futboleros más pequeños, que no querían dejar pasar la oportunidad de ver a su ídolo en persona. Y así ha sido, varios han sido los menores que han sorteado los controles de seguridad para conseguir el autógrafo de un Leo Messi que los ha atendido amablemente.

"¡Leo, Leo, por favor!", se oía entre los pequeños aficionados que han podido cumplir el sueño de estar junto al astro argentino.

Leo Messi, acompañado en todo momento de su mujer, Antonela Roccuzzo, se encuentra en Asturias con motivo de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, donde será galardonado este viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.