Estrella emociona a Lola Índigo y pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2026

Las últimas Audiciones a ciegas de La Voz han terminado con un momento lleno de emoción. Estrella Marina ha interpretado ‘Mio Cristo’, una canción muy especial que ha conseguido llegar al corazón de Lola Índigo.

La coach granadina no ha podido contener las lágrimas durante la actuación y ha pulsado el botón completamente emocionada. Una canción que le encanta y una voz que no estaba dispuesta a dejar escapar.

Con Estrella Marina, Lola Índigo ha conseguido la última voz que necesitaba para completar su equipo de catorce talents, convirtiéndose en la última coach en cerrar sus filas.

La actuación de Estrella Marina pone el broche final a las Audiciones a ciegas de La Voz 2026, dejando los cuatro equipos completos y preparados para afrontar las Batallas.