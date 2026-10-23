Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Bianca pone a Fina ante una difícil decisión en Sueños de libertad: ¿dejará todo para marcharse a Argentina?
La pintora recibe una importante oportunidad profesional en Buenos Aires y sorprende a Fina con una inesperada invitación que podría cambiar para siempre su futuro.
Una nueva etapa se abre para Bianca en Sueños de libertad. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires quiere exponer sus obras durante la próxima temporada, por lo que la argentina planea regresar a su país antes de lo previsto.
Fina se alegra por el éxito de la pintora, aunque la noticia de su marcha la entristece. Sin embargo, Bianca tiene una propuesta que la deja completamente desconcertada: quiere que vuelva a vivir con ella en Argentina. La fotógrafa reconoce que tiene muchas dudas y su amiga le pide que se lo piense. ¿Aceptará la invitación?