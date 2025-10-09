Antena 3 LogoAntena3
Hablan por primera vez los padres de acogida del niño fallecido en Linares: "Para nosotros ha sido un fracaso tremendo"

Después de declarar en el juzgado por la muerte de su hijo, que falleció olvidado en un coche, los padres de acogida del menor rompen su silencio en nuestro programa.

En mayo, Linares se convertía en el escenario de un terrible incidente. Allí, un hombre de 72 años se dejaba olvidado a su hijo de acogida de 2 años en el coche, que moría por la falta de oxígeno.

Rafael, el padre de acogida, fue detenido acusado de homicidio imprudente y puesto en libertad a la espera de juicio. Ayer, Rafael y su mujer Isabel reviven el dolor en la vista del juicio para determinar si realmente se podía haber evitado. Según la familia biológica, el menor debería haber estado con ellos y sienten que la Junta de Andalucía se lo arrebató sin ninguna razón.

Tras declarar en el juicio, hemos podido hablar por primera vez con los padres de acogida del niño fallecido. Estos están completamente rotos tras perder al bebé y admiten que arrastran un pesado sentimiento de remordimiento.

Los padres de acogida del bebé aseguran que aquello fue un terrible accidente y piden disculpas a la familia biológica. "Hemos hecho un daño irreparable a una criatura que amábamos de verdad", admite Rafael.

La pareja tenía un largo historial de acogida de menores y nunca habían tenido ningún problema. Además, afirman que, durante el tiempo que pudieron, hicieron feliz al pequeño, dándole todo su cariño. "Pese a todo el dolor y la culpa, volveríamos a hacerlo una y mil veces", asegura Isabel.

El accidente de Linares continúa conmocionando al entorno del menor fallecido, que trata de encajar el duro golpe varios meses después. ¿Lograrán ambas familias superar el duelo tras la sentencia?

