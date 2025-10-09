Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Revive la entrevista completa de José Sacristán en El Hormiguero

El aclamado actor español ha vuelto al programa para presentarnos su nueva obra teatral y para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera.

completa

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de José Sacristán. El veterano actor ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera y para presentarnos su nueva obra teatral.

Una vez más, Pablo Motos ha querido resaltar lo vital y enérgico que se muestra el actor a sus 88 años y él ha confesado que la clave no es otra que los ajos de su pueblo. Aunque su buena actitud y positivismo evidentemente influyen.

José Sacristán ha echado la vista atrás, recordando a esas personas que le han acompañado en su vida y en su carrera y ha podido asegurar orgulloso que ese pasado "no huele a mierda".

huele mierda

Después de hacer referencia a varios compañeros de profesión, el actor quiso compartir con nosotros una de las anécdotas más divertidas que le ocurrió con un fan en Tarifa. ¡De hecho se la apuntó como posible epitafio!

Además, el actor recordó una de sus etapas más complicadas junto a Pablo Motos. Allá por los años sesenta, vivió unos meses de hambruna de los que consiguió salir gracias a su trabajo.

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

Escuchar a José Sacristán ha sido, como suele ser siempre, un auténtico regalo. Vuelve siempre que quieras al programa. ¡Revive su entrevista completa dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

completa

Revive la entrevista completa de José Sacristán en El Hormiguero

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

sacristan_epitafio

"Ya tengo epitafío": la frase de un joven fan que dejó huella en José Sacristán

jovenes
En El Hormiguero

"No hay que perder de vista el crío que fuiste": José Sacristán recalca la importancia de trabajar con gente joven

invitados hormi semana 13 oct
Invitados semana del 13 al 17 de octubre

Los invitados de la próxima semana en El Hormiguero: JJ Vaquero y Goyo Jiménez, Susanna Griso, David Bustamante y Leiva

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego
El Rosco | 9 de octubre

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

Con empate a 21, los dos concursantes han arriesgado con suertes diferentes: Manu tendrá que pasar por su segunda Silla Azul consecutiva.

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”
Mejores momentos | 9 de octubre

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

Por muchas veces que lo consiga, nunca deja de llamar la atención la facilidad con la que el concursante resuelve la prueba del ¿Dónde Están?... ¡y a la primera!

La familia Biondo

Los Biondo, en pie de guerra para incriminar a Raquel Sánchez Silva

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Publicidad