Imperdible
Revive la entrevista completa de José Sacristán en El Hormiguero
El aclamado actor español ha vuelto al programa para presentarnos su nueva obra teatral y para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera.
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de José Sacristán. El veterano actor ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera y para presentarnos su nueva obra teatral.
Una vez más, Pablo Motos ha querido resaltar lo vital y enérgico que se muestra el actor a sus 88 años y él ha confesado que la clave no es otra que los ajos de su pueblo. Aunque su buena actitud y positivismo evidentemente influyen.
José Sacristán ha echado la vista atrás, recordando a esas personas que le han acompañado en su vida y en su carrera y ha podido asegurar orgulloso que ese pasado "no huele a mierda".
Después de hacer referencia a varios compañeros de profesión, el actor quiso compartir con nosotros una de las anécdotas más divertidas que le ocurrió con un fan en Tarifa. ¡De hecho se la apuntó como posible epitafio!
Además, el actor recordó una de sus etapas más complicadas junto a Pablo Motos. Allá por los años sesenta, vivió unos meses de hambruna de los que consiguió salir gracias a su trabajo.
Escuchar a José Sacristán ha sido, como suele ser siempre, un auténtico regalo. Vuelve siempre que quieras al programa. ¡Revive su entrevista completa dándole play al vídeo de arriba!
