Gabriel quiere tener el bebé junto a Begoña y ella acepta: "Me desviviré porque seamos felices los tres"

A Gabriel le pilló de imprevisto su paternidad... ¡Y no reaccionó de la mejor manera con Begoña!

Aun así la enfermera ha decidido, tranquila y sola, qué es lo que quiere hacer con este embarazo: ¡y ha decidido tenerlo, sola o acompañada!

"No me importa enfrentarme al mundo entero, ni a sus prejuicios", ha dicho Begoña muy segura de sí misma. Gabriel se ha asombrado con tanta gallardía y coraje.

Así que, proponiéndole ser el padre de ese bebé, le ha pedido perdón: "Déjame hacer este camino contigo".

Finalmente se han fundido en un profundo beso y Begoña se ha tranquilizado, pero, ¿piensa Gabriel responsabilizarse de verdad de ese niño? ¿Qué va a pasar?