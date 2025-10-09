Capítulo 411
Gabriel quiere tener el bebé junto a Begoña y ella acepta: "Me desviviré porque seamos felices los tres"
El abogado le pide perdón por su primera reacción, y cuando ella le comunica que quiere seguir adelante con el embarazo, le pide poder vivirlo a su lado.
A Gabriel le pilló de imprevisto su paternidad... ¡Y no reaccionó de la mejor manera con Begoña!
Aun así la enfermera ha decidido, tranquila y sola, qué es lo que quiere hacer con este embarazo: ¡y ha decidido tenerlo, sola o acompañada!
"No me importa enfrentarme al mundo entero, ni a sus prejuicios", ha dicho Begoña muy segura de sí misma. Gabriel se ha asombrado con tanta gallardía y coraje.
Así que, proponiéndole ser el padre de ese bebé, le ha pedido perdón: "Déjame hacer este camino contigo".
Finalmente se han fundido en un profundo beso y Begoña se ha tranquilizado, pero, ¿piensa Gabriel responsabilizarse de verdad de ese niño? ¿Qué va a pasar?
