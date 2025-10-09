Una vecina de Flor Aguilar, la viuda de José Luis López Vázquez, carga contra ella: "Nadie quiere saber nada de ella"

Flor Aguilar, la viuda de José Luis López Vázquez, podría estar pasando por dificultades económicas. Según su casero, esta no tiene al día el alquiler desde el primer día y durante 10 años arrastra deudas.

La exmujer de José Luis López Vázquez lo niega y asegura tener pruebas de que los pagos están al día. Sin embargo, este programa ha hablado con algunos vecinos del edificio, que no tienen buena imagen de ella.

"Nadie quiere saber nada de ella, los vecinos están hartos", nos cuenta Soledad, una de las vecinas del edificio. Esta asegura que Flor siempre va "destartalada" y que en un bar, incluso, han llegado a prohibirle la entrada por no pagar.

Tras un intento de desahucio que Flor habría evitado declarándose vulnerable, parece que su casero está dispuesto a llegar hasta el final del asunto. ¿Conseguirá Flor Aguilar demostrar su verdad?