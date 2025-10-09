La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

La estadística de Manu en el ¿Dónde Están?, salvo alguna contada excepción que confirma que es humano, es prácticamente impecable. Además, rizando el rizo, lo más habitual es que consiga resolver el panel a la primera. Una vez más ha ocurrido y eso no deja de asombrar a todos por la facilidad con la que lo consigue.

Roberto Leal le ha dado a elegir entre “dos cantantes españolas top, que están reventándolo”. Manu se ha quedado con Rosalía y ha dejado que Rosa jugara con Aitana. Así, el equipo azul ha tenido que memorizar títulos de canciones de la artista barcelonesa. Tras el fallo de Natalia Sánchez, Manu ha solucionado el panel en un “tra, tra”, como después han bromeado.

“¡Menos mal!”, ha asegurado Natalia, mientras que Javi Martín respiraba aliviado por no haberle llegado el turno. Roberto también ha destacado que “lo de la memoria de Manu es tremendo” y Álex O’Dogherty lo ha comparado con un chiste sobre un tipo que llegó a aprenderse las páginas amarillas. ¡No te lo pierdas en el vídeo!