"No hay que perder de vista el crío que fuiste": José Sacristán recalca la importancia de trabajar con gente joven

El Hormiguero ha cerrado la semana por todo lo alto con la visita de uno de los actores más queridos de nuestro país. José Sacristán ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para presentarnos su nueva obra teatral.

A lo largo de su exitosa carrera, José Sacristán ha trabajado con todo tipo de personas y, llegados a este punto, ha querido recalcar la importancia de trabajar con gente joven. A sus 88 años, sigue aprendiendo cosas de las nuevas generaciones.

"La vida es un aprendizaje permanente. Lo formidable de todo esto es no perder nunca de vista el crío que fuiste", ha querido recalcar el actor haciendo referencia a lo a gusto que se siente compartiendo espacio de trabajo con gente joven. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!