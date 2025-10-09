Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

"No hay que perder de vista el crío que fuiste": José Sacristán recalca la importancia de trabajar con gente joven

El actor ha querido poner en valor la importancia de relacionarse con personas de diferentes generaciones para nutrirse mutuamente.

jovenes

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha cerrado la semana por todo lo alto con la visita de uno de los actores más queridos de nuestro país. José Sacristán ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para presentarnos su nueva obra teatral.

A lo largo de su exitosa carrera, José Sacristán ha trabajado con todo tipo de personas y, llegados a este punto, ha querido recalcar la importancia de trabajar con gente joven. A sus 88 años, sigue aprendiendo cosas de las nuevas generaciones.

"La vida es un aprendizaje permanente. Lo formidable de todo esto es no perder nunca de vista el crío que fuiste", ha querido recalcar el actor haciendo referencia a lo a gusto que se siente compartiendo espacio de trabajo con gente joven. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

completa

Revive la entrevista completa de José Sacristán en El Hormiguero

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

sacristan_epitafio

"Ya tengo epitafío": la frase de un joven fan que dejó huella en José Sacristán

jovenes
En El Hormiguero

"No hay que perder de vista el crío que fuiste": José Sacristán recalca la importancia de trabajar con gente joven

invitados hormi semana 13 oct
Invitados semana del 13 al 17 de octubre

Los invitados de la próxima semana en El Hormiguero: JJ Vaquero y Goyo Jiménez, Susanna Griso, David Bustamante y Leiva

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego
El Rosco | 9 de octubre

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

Con empate a 21, los dos concursantes han arriesgado con suertes diferentes: Manu tendrá que pasar por su segunda Silla Azul consecutiva.

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”
Mejores momentos | 9 de octubre

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

Por muchas veces que lo consiga, nunca deja de llamar la atención la facilidad con la que el concursante resuelve la prueba del ¿Dónde Están?... ¡y a la primera!

La familia Biondo

Los Biondo, en pie de guerra para incriminar a Raquel Sánchez Silva

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Publicidad