"Ya tengo epitafío": la frase de un joven fan que dejó huella en José Sacristán

El actor ha hablado de la relatividad de la fama en España como "algo de andar por casa" y se lo ha explicado con una divertida anécdota a Pablo Motos en El Hormiguero.

Carmen Pardo
Publicado:

José Sacristán ha presentado su nueva obra de teatro en El Hormiguero en la que hace un homenaje a Fernando Fernández Gómez. El actor ha querido recordad la importancia de volver al pasado y recordarlo con cariño.

Al hablar de la fama, el actor de Chinchón ha relativizado lo que significa ser famoso en España. "En España es una fama doméstica", ha explicado el invitado de El Hormiguero.

Para aclarárselo a Pablo Motos no ha dudado en contar una divertida anécdota que le ocurrió con un joven fan al dar un paseo por Tarifa. "Serían dos jóvenes de unos 30 años, y uno me reconocío y me dioj que yo era el que hacía de rey en las películas antiguas", una explicación ante la que el actor ha confesado que "ya tengo epitafio".

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

sacristan_epitafio

