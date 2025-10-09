Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de octubre

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

El actor ha confundido dos de las grandes series de los años 80 y Natalia Sánchez ha terminado llevándose el duelo de forma inesperada.

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La canción del primer duelo en La Pista en este programa de Pasapalabra quería hacer un homenaje nostálgico a una de las mejores series de los años 80. Teniendo eso en cuenta, parecía que Álex O’Dogherty partía, por generación, con un poco de ventaja sobre Natalia Sánchez. Sin embargo, la actriz ha terminado llevándose la victoria para gran frustración de su rival. No ha sido el único titular que ella ha dejado al comenzar su nueva visita, porque junto con Manu ha destapado su “bonita historia de amor”.

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Tras escuchar el primer fragmento, Álex estaba convencido de tener la respuesta correcta, hasta el punto de presumir de que podía dar el nombre de la serie en español y en inglés. Creía que era ‘Los problemas crecen’, pero se ha llevado un jarro de agua fría cuando Roberto Leal le ha dicho que no. Por si fuera poco, una frase mítica de uno de los personajes ha terminado por despistarle: “Sicilia, 1920”.

Sólo al final, el actor se ha dado cuenta de todo, pero ya demasiado tarde. Roberto ha dado el título en inglés y Natalia ha estado más rápida con el pulsador para ganar gracias a ‘Las chicas de oro’. ¡Revive este duelo musical con nostalgia en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

La familia Biondo

Los Biondo, en pie de guerra para incriminar a Raquel Sánchez Silva

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!
Mejores momentos | 9 de octubre

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro
Mejores momentos | 9 de octubre

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Vecina de Flor Aguilar
Exclusiva

Una vecina de Flor Aguilar, la viuda de José Luis López Vázquez, carga contra ella: "Nadie quiere saber nada de ella"

El casero de Flor Aguilar la ha acusado de impagos durante 10 años. Pese a que ella lo niega, sus vecinos también han estallado contra ella.

Estafa del notario
ESTAFA

Víctima de la presunta estafa respaldada por notarios en Barcelona: "Me siento engañada porque no nos explicaron nada"

Al menos veinte personas han perdido su casa tras firmar lo que pensaban que era un préstamo. En realidad, los presuntos estafadores se estaban quedando con sus casas delante de dos notarios que también están siendo investigados.

Padres de acogida Linares

Hablan por primera vez los padres de acogida del niño fallecido en Linares: "Para nosotros ha sido un fracaso tremendo"

Testigo Lleida

Testigo del asesinato en Lleida de un hombre a su yerno: "Dicen que no le dejaba ver a sus nietas"

Abel Planelles

Anabel Pantoja rompe su silencio tras el mediático ingreso hospitalario de su hija: "De alguna manera, se ha sentido una víctima"

Publicidad