Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

La canción del primer duelo en La Pista en este programa de Pasapalabra quería hacer un homenaje nostálgico a una de las mejores series de los años 80. Teniendo eso en cuenta, parecía que Álex O’Dogherty partía, por generación, con un poco de ventaja sobre Natalia Sánchez. Sin embargo, la actriz ha terminado llevándose la victoria para gran frustración de su rival. No ha sido el único titular que ella ha dejado al comenzar su nueva visita, porque junto con Manu ha destapado su “bonita historia de amor”.

Tras escuchar el primer fragmento, Álex estaba convencido de tener la respuesta correcta, hasta el punto de presumir de que podía dar el nombre de la serie en español y en inglés. Creía que era ‘Los problemas crecen’, pero se ha llevado un jarro de agua fría cuando Roberto Leal le ha dicho que no. Por si fuera poco, una frase mítica de uno de los personajes ha terminado por despistarle: “Sicilia, 1920”.

Sólo al final, el actor se ha dado cuenta de todo, pero ya demasiado tarde. Roberto ha dado el título en inglés y Natalia ha estado más rápida con el pulsador para ganar gracias a ‘Las chicas de oro’. ¡Revive este duelo musical con nostalgia en el vídeo!