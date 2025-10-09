Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Testigo del asesinato en Lleida de un hombre a su yerno: "Dicen que no le dejaba ver a sus nietas"

Ayer, un hombre de 78 años mataba a tiros a su yerno en plena calle. Hoy, conocemos más detalles de su relación gracias a los vecinos del barrio.

Testigo Lleida

Publicidad

Un hombre de 78 años mataba ayer en Lleida a su yerno a tiros. Después de una supuesta discusión, habría sacado una pistola en plena calle y le habría propinado hasta nueve disparos.

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en plena calle: "Habrían reñido momentos antes"

El motivo del asesinato habría sido un conflicto familiar. "Algunos dicen que no le dejaba ver a sus nietas", nos cuenta Amparo, una testigo del incidente.

Amparo estaba en su casa cuando escuchó los disparos. Al salir al balcón vio la terrible escena: "Él mismo tapó el cadáver con una sábana y se quedó allí parado, mirándolo".

Según el entorno y la investigación, la relación entre el yerno y el detenido empeoró con los años. "Es un hombre cuya agresividad había ido creciendo, tanto con el yerno como con su hija e, incluso, las nietas", advierte Carlos Quílez.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Testigo Lleida

Testigo del asesinato en Lleida de un hombre a su yerno: "Dicen que no le dejaba ver a sus nietas"

Abel Planelles

Anabel Pantoja rompe su silencio tras el mediático ingreso hospitalario de su hija: "De alguna manera, se ha sentido una víctima"

Despedidos por criticar a su jefa

Despedidos por criticar a su jefa: "Instaló cámaras que captaban el audio sin decirnos nada"

Hablamos con el padre del sobrino de Almeida, detenido por robo: "De una familia bien ha sido una oveja negra"
Última hora

Hablamos con el padre del sobrino de Almeida, detenido por robo: "De una familia bien ha sido una oveja negra"

Habitaciones a 90.000€
Crisis Vivienda

Comprar una habitación por 90.000 euros: el último síntoma del delirio inmobiliario

Matrimonio discrepa sobre el aborto
Polémica aborto

José Miguel y Paloma, un matrimonio con posiciones opuestas: él practica abortos y ella, antiabortista

Un médico y una abogada, con opiniones totalmente antagónicas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, han aclarado sus posturas en Espejo Público. Mientras tanto el debate político sobre el aborto y las listas de médicos objetores se ha caldeado considerablemente.

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

El concursante ha caído en el gajo del Bote sin conocer la respuesta correcta.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez nos cuenta cómo pasó de niña acomplejada a top model, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La boda de Susanna Griso.

Todos los detalles de la boda de Susanna Griso: un enlace en la Costa Brava con estilo "muy informal"

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

Publicidad