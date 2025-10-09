Última hora
Testigo del asesinato en Lleida de un hombre a su yerno: "Dicen que no le dejaba ver a sus nietas"
Ayer, un hombre de 78 años mataba a tiros a su yerno en plena calle. Hoy, conocemos más detalles de su relación gracias a los vecinos del barrio.
Un hombre de 78 años mataba ayer en Lleida a su yerno a tiros. Después de una supuesta discusión, habría sacado una pistola en plena calle y le habría propinado hasta nueve disparos.
El motivo del asesinato habría sido un conflicto familiar. "Algunos dicen que no le dejaba ver a sus nietas", nos cuenta Amparo, una testigo del incidente.
Amparo estaba en su casa cuando escuchó los disparos. Al salir al balcón vio la terrible escena: "Él mismo tapó el cadáver con una sábana y se quedó allí parado, mirándolo".
Según el entorno y la investigación, la relación entre el yerno y el detenido empeoró con los años. "Es un hombre cuya agresividad había ido creciendo, tanto con el yerno como con su hija e, incluso, las nietas", advierte Carlos Quílez.
