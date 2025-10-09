Antena 3 LogoAntena3
Invitados semana del 13 al 17 de octubre

Los invitados de la próxima semana en El Hormiguero: JJ Vaquero y Goyo Jiménez, Susanna Griso, David Bustamante y Leiva

El humor, la actualidad y la música se darán cita la semana del 13 al 17 de octubre en El Hormiguero con los invitados que se sentarán junto a Pablo Motos.

Carmen Pardo
Lunes: JJ Vaquero y Goyo Jiménez

El lunes 13 empezamos la semana con el buen humor que nos traen los cómicos JJ Vaquero y Goyo Jiménez. Vienen para presentarnos la película Sujétame el cubata, en la que vuelven a coincidir juntos y que llega a los cines el próximo 17 de octubre. La cinta cuenta una historia “casi” real en la que JJ Vaquero intenta salvar su bar, El Erizo, que está a punto de cerrar por problemas económicos.

Martes: Susanna Griso

El martes 14 recibimos a Susanna Griso, uno de los rostros más reconocidos de Antena 3. La presentadora nos visita para celebrar el 20 aniversario de Espejo Público y para comentar los temas más candentes de la actualidad política.

Miércoles: David Bustamante

Miércoles 15: recibimos a un buen amigo del programa, el cantante David Bustamante que viene para presentarnos su gira española por teatros, el tour Inédito. En estos directos, el artista presentará en directo los temas de su nuevo disco, de título homónimo.

Jueves: Leiva

Jueves 16: cerramos la semana con la visita del cantante Leiva que nos va a presentar Hasta que me quede sin voz, la nueva película documental que muestra el retrato más íntimo del artista. Su estreno está previsto en cines a partir del 17 de octubre.

