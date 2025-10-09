Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

La tensión en El Rosco es proporcional al bote acumulado en Pasapalabra. Teniendo en cuenta que el premio por el que Manu y Rosa han jugado es de 2.230.000 euros, el suspense ha sido, en consonancia, máximo en un duelo que ha sido bastante desequilibrado. Ha sido el broche a un programa con nuevos invitados, entre ellos Natalia Sánchez, que ha revelado una “bonita historia de amor” junto con el concursante madrileño.

Rosa ha mandado en este Rosco, casi desde el principio. Además de empezar la prueba, con cuatro segundos de ventaja, la coruñesa ha mantenido un gran ritmo de aciertos, completando la primera vuelta con 20 y llegando a 21 en esa misma jugada. El contraste en el marcador era evidente: Manu sólo contaba con 5 letras en verde y aún iba por la L.

Rosa, con su cómoda ventaja, ha esperado a su rival. Manu ha conseguido llegar al empate a 21. Tras un buen rato de especulación, él mismo ha sido el primero en arriesgar. Ha fallado y, acto seguido, la coruñesa ha llegado a 22 aciertos. En dos jugadas, El Rosco había quedado sentenciado. ¡Revívelo en el vídeo!