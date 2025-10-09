Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Años difíciles

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto recibiendo en plató a uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país.

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Pablo Motos ha despedido la semana de El Hormiguero recibiendo en plató a uno de los actores más reconocidos y queridos de nuestro país, José Sacristán, que ha querido presentarnos su nueva obra teatral, a la vez que hemos repasado su exitosa carrera profesional.

Aunque ha tenido una carrera plagada de éxitos, José Sacristán no tuvo un inicio sencillo en el mundo de la interpretación. El actor ha reconocido haber pasado penurias en los años 60, poco después de que naciera su primer hijo.

El actor ha reconocido haber comido los alimentos que se utilizaban para las funciones, ya que en su casa se pasaba mucha hambre, aunque, por suerte, esa situación logró solventarse con el paso de los meses y gracias a su trabajo. ¡Escucha lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

sacristan_epitafio

"Ya tengo epitafío": la frase de un joven fan que dejó huella en José Sacristán

jovenes

"No hay que perder de vista el crío que fuiste": José Sacristán recalca la importancia de trabajar con gente joven

invitados hormi semana 13 oct
Invitados semana del 13 al 17 de octubre

Los invitados de la próxima semana en El Hormiguero: JJ Vaquero y Goyo Jiménez, Susanna Griso, David Bustamante y Leiva

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego
El Rosco | 9 de octubre

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”
Mejores momentos | 9 de octubre

La memoria de Manu desata admiración y bromas tras un panel sobre Rosalía: “¡Tra, tra!”

Por muchas veces que lo consiga, nunca deja de llamar la atención la facilidad con la que el concursante resuelve la prueba del ¿Dónde Están?... ¡y a la primera!

La familia Biondo
Caso Mario Biondo

Los Biondo, en pie de guerra para incriminar a Raquel Sánchez Silva

La abogada de la familia da una rueda de prensa en la que expone los puntos por los que la que era su mujer sería culpable de su muerte.

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Los problemas crecen para Álex O’Dogherty en La Pista: ¡derrotado por ‘Las chicas de oro’!

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Vecina de Flor Aguilar

Una vecina de Flor Aguilar, la viuda de José Luis López Vázquez, carga contra ella: "Nadie quiere saber nada de ella"

Publicidad