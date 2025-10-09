José Sacristán recuerda su peor etapa: "Estuve a punto de tirar la toalla"

Pablo Motos ha despedido la semana de El Hormiguero recibiendo en plató a uno de los actores más reconocidos y queridos de nuestro país, José Sacristán, que ha querido presentarnos su nueva obra teatral, a la vez que hemos repasado su exitosa carrera profesional.

Aunque ha tenido una carrera plagada de éxitos, José Sacristán no tuvo un inicio sencillo en el mundo de la interpretación. El actor ha reconocido haber pasado penurias en los años 60, poco después de que naciera su primer hijo.

El actor ha reconocido haber comido los alimentos que se utilizaban para las funciones, ya que en su casa se pasaba mucha hambre, aunque, por suerte, esa situación logró solventarse con el paso de los meses y gracias a su trabajo. ¡Escucha lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!