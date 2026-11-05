Mari Carmen, amiga de la familia de Jesús de Miguel: "Están pasando un mal momento"

Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife, fallecía el martes en el hospital, tras sufrir un brutal choque contra el portero del FC Andorra, Jesús Owono, en pleno partido. Este trataba de despejar un balón, cuando impactó violentamente con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, provocándole una parada cardiorrespiratoria.

El futbolista fue atendido en el campo y después trasladado a la UCI, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Una trágica muerte que deja sola a su mujer y a su hija de un año y medio.

Navahermosa (Toledo), el pueblo de la familia de Jesús de Miguel, ha celebrado hoy el entierro del futbolista. Un homenaje multitudinario al que no ha faltado su familia, sus amigos y grandes figuras del mundo del fútbol.

Mari Carmen es una vecina de Navahermosa que ha querido acudir al funeral para apoyar a la familia. "Están pasando un mal momento", advierte, emocionada, "no hay palabras para esto".

El pueblo entero se ha volcado con la familia de Jesús de Miguel, que se encuentra rota tras la trágica muerte del futbolista. Un joven del que todos resaltan su esfuerzo y lucha por convertirse en el profesional que fue.