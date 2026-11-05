Esteban Suárez, exportero del Sevilla: "La muerte de Jesús de Miguel va a cambiar la forma de jugar al fútbol"

Jesús de Miguel, el joven delantero de 30 años del CD Tenerife, ha fallecido haciendo lo que más le gustaba: jugar al fútbol. Fue el lunes por la tarde, durante un partido contra el FC Andorra, cuando entró en parada cardiorrespiratoria tras una violenta entrada de Jesús Owono, el portero del Andorra.

El delantero fue atendido en el campo y posteriormente trasladado a la UCI, donde fallecía horas más tarde. Una pérdida que deja roto a su entorno y al mundo del fútbol.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Esteban Suárez, exportero del Sevilla, que ha analizado la entrada que le costó la vida a Jesús de Miguel. Según cuenta, su fallecimiento podría cambiar las reglas del deporte.

"Puede que se miren mucho más este tipo de acciones", afirma Suárez, "que no tenga que haber una lesión para sancionar, que a los jugadores les entre el miedo al ejecutar este tipo de acciones".

La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado a todo el país, pero, como afirma Esteban Suárez, "deja un legado muy importante". ¿Servirá para añadir más garantías de seguridad a los futbolistas?