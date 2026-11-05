Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FALLECE JESÚS DE MIGUEL

Esteban Suárez, exportero del Sevilla: "La muerte de Jesús de Miguel va a cambiar la forma de jugar al fútbol"

El fallecimiento de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que perdió la vida tras un choque con el portero del FC Andorra, pone en jaque al mundo del fútbol. ¿Cambiará su muerte las reglas del deporte?

Exportero del Sevilla

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jesús de Miguel, el joven delantero de 30 años del CD Tenerife, ha fallecido haciendo lo que más le gustaba: jugar al fútbol. Fue el lunes por la tarde, durante un partido contra el FC Andorra, cuando entró en parada cardiorrespiratoria tras una violenta entrada de Jesús Owono, el portero del Andorra.

El delantero fue atendido en el campo y posteriormente trasladado a la UCI, donde fallecía horas más tarde. Una pérdida que deja roto a su entorno y al mundo del fútbol.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Esteban Suárez, exportero del Sevilla, que ha analizado la entrada que le costó la vida a Jesús de Miguel. Según cuenta, su fallecimiento podría cambiar las reglas del deporte.

"Puede que se miren mucho más este tipo de acciones", afirma Suárez, "que no tenga que haber una lesión para sancionar, que a los jugadores les entre el miedo al ejecutar este tipo de acciones".

La muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado a todo el país, pero, como afirma Esteban Suárez, "deja un legado muy importante". ¿Servirá para añadir más garantías de seguridad a los futbolistas?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Exportero del Sevilla

Esteban Suárez, exportero del Sevilla: "La muerte de Jesús de Miguel va a cambiar la forma de jugar al fútbol"

Mari Carmen

Mari Carmen, amiga de la familia de Jesús de Miguel: "Están pasando un mal momento"

Pilar Losantos

Pilar Losantos advierte tras el registro de la casa de Ábalos: "Esto tiene que ver con los amaños de obra pública que incluye a Santos Cerdán"

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral
Opinión

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral

El drama económico tras el accidente de Urda
ACCIDENTE EN URDA

El impacto económico del accidente de Urda en los comerciantes: "El año se está yendo a pique"

Blanca roba una consola de 950 euros a Pablo: “Lo siento, de verdad”
Mejores momentos | 5 de noviembre

Blanca roba una consola de 950 euros a Pablo: “Lo siento, de verdad”

Pablo creía que se iba a llevar una increíble consola portátil a casa; sin embargo, tras perder el turno, Blanca ha aprovechado su Me lo quedo para robar el Gran Premio a su compañero.

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Ivonne Armant reaparece tras años alejada de los focos

Ivonne Armant triunfó en la época de los 2000 como la nieta rebelde de Plácido Domingo y 'chica Playboy'. Una popularidad que se esfumó en 2010 cuando Ivonne decidió apartarse de la vida pública para cuidar de su madre.

la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

“No te lo crees ni tú”: la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

Manu Sánchez visita el plató de La ruleta de la suerte como embajador de la carrera solidaria Ponle Freno

Manu Sánchez visita el plató de La ruleta de la suerte como embajador de la carrera solidaria Ponle Freno

Braun

Carlos Rodríguez Braun, sobre la subida del SMI sin presupuestos: "Si hemos gobernado sin ellos, el salario se puede subir perfectamente"

Publicidad